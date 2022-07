Coopi autoloosi võitja: kui jutt hakkas auto poole minema, sain vaikselt aru, et olen vist selle võitnud

Kelly oli erilise kõne ajal parasjagu kodus ning istus diivanil. „Vaatasin, et võõras number helistab mulle. Alguses mõtlesin, et kindlasti on jälle mingi pakkuja… otsustasin, et ah, võtan vastu, kuulan, mis nad räägivad,“ meenutab ta. Siis hakati talle rääkima Coop Loto kampaaniast, mis ajas Kelly mõnevõrra segadusse – ta ei mäletanudki, et oli autoloosi end registreerinud.

„Kui jutt hakkas auto poole minema, siis ma hakkasin vaikselt aru saama, et olen vist selle võitnud,“ nendib noor naine. Kõigepealt andis ta sellest fenomenaalsest uudisest teada oma elukaaslasele, seejärel emale, õele ja sõbrannadele. „Nad ütlesid ka alguses, et mida sa ajad, see ei ole võimalik. Aga ei, lõpuks nad jäid uskuma,“ naerab Kelly.

Auto üleandmisele kogunes rohkelt kohalikke

Kelly kodupoe, Kullamaa Coopi, juurde oli võiduauto üleandmise ajaks kogunenud mitukümmend inimest. „Siin on päris palju kohalikke. On nii minu kui elukaaslase sugulasi, mu sõbrannasid,“ selgitab Kelly. Kohal on ka Kelly peagi neljaseks saav poeg Gregor, kaasal ei õnnestunud aga töökohustuste tõttu auto üleandmisele tulla.

Kelly kinnitusel on Kullamaa elanikud ühtehoidvad ja seal on tore elada. „Kullamaa on mõnus väike kohakene. Siin on meil ka järv, kuhu saab läbi ilusa männimetsa minna. Rahulik paik, lapsel on hea kasvada,“ kiidab ta.

Tegelikult on Kelly Kullamaal elanud vaid aastakese ning tuli sinna elukaaslase mahitusel. „Minu elukaaslane on elanud siin terve elu, ise olen pärit Raplamaalt. Eks ma ikka natuke kartsin siia kolida – peamine hirm oli, et äkki ma ei saa tööd. Aga ei, üsna ruttu jooksis kõik paika ja sain kiiresti tööd,“ kõneleb Kelly.

Kelly töötab lasteaias ning samas rühmas käib muuseas ka pisipoeg Gregor. „Alguses oli tal raske mind teistega jagada. Aga nüüd ta saab aru, et käin seal tööl ja pean ka ülejäänud lastega tegelema,“ tunnistab naine.