SUPER MARIO KAOB LAVALT? Itaalia peaminister esitas presidendile lahkumisavalduse

Valitsuskriisini viis koalitsioonipartneri Viie Tähe Liikumise soovimatus osaleda umbusaldushääletuses. Arvatavasti on tegemist populistliku erakonna sooviga mitte tingimata valitsust lammutada, vaid võita tagasi oma valijabaasi, kes partei valitsuses istumise ajal neist eemalduma on hakanud. Ukraina sõja valguses on Draghi juhitud valitsus kindlalt euroliidu-meelne, samas on valija silmis muutunud ebaselgemaks see, mille eest Viie Tähe Liikumine õieti seisab.