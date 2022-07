SÕJAKOKKUVÕTE | Okupantide järjekordses raketirahes sai surma kolm last

Venemaa on pärast sissetungi algust sunniviisil küüditanud Ukrainast ligi kaks miljonit inimest, sealhulgas mitusada tuhat last, ütles president Volodõmõr Zelenskõi kolmapäeval Soulis Aasia liidrite konverentsil peetud videokõnes.

Neljapäeval tabasid raketid Kesk-Ukrainas asuva Vinnõtsja kesklinna. Õhtuse seisuga oli teada vähemalt 22 hukkunust ja 39 rusude all kaduma jäänud inimesest. Hukkunute seas on kolm last. Viga sai 90 kodanikku. Raketid tabasid ohvitseride majana tuntud hoonet Premehoi väljakul, mida kasutatakse kontsertide ning seltskonnaürituste korraldamiseks. Ühismeediasse postitatud videolõikudel on näha, et õhku lendas ohvitseride maja katus ja kahjustada sai ka selle vastas asuv mitmekorruseline hoone – Juvilenõ ärikeskus –, mille alumisel korrusel asuvad restoranid ja muud ärid. Kümned autod ja ühistranspordivahendid süttisid põlema. Hommikune kesklinnatänav oli rahvast täis. Võinuks aga veelgi hullemini minna: mõnedel andmetel tulistati linna pihta seitse Mustalt merelt välja lastud tiibraketti, millest neli pidas kinni Ukraina õhutõrje.