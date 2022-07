„VALGETE SÕDA“: öelge neile seal, et meie siin nälgime!

Kondine naisterahvas turuplatsil kinnitab reporterile, et on sõjast teadlik. Turult võib veel teravilja leida, kuid seda on vähevõitu ja naisel pole nagunii raha, et suurt midagi osta. Temagi sõltus rahvusvahelisest toiduabist. „Me kuulsime, et nad lõpetasid abi, sest valged inimesed peavad sõda,“ ütleb ta.