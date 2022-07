Juhtkiri | Ninja-Covid hiilib ligi

Sellest hoolimata on endiselt tegu ohtliku haigusega vanadele ja nõrga tervisega inimestele, kes võivad vajada hospitaliseerimist, üha harvemal juhul on viirus ka surmav. Nimelt on ECDC uue raporti kohaselt omrikonilaine ajal sattunud haiglasse 0,26 protsenti nakatunutest ning neist on surnud 0,1 protsenti.

Niisiis – oleme uueks laineks valmis. Mis siis edasi? Peseme käsi! Haigena jääme koju – ei lähe tööle, poodi ja mujale, toitume tervislikult ja nii edasi. Vaktsineerime – kõik vaktsiinid hoiavad ära raske haigestumise. Tõhustusdoose saavad teha kõik soovijad tasuta. Tartu ülikooli professor Irja Lutsar ütles ERRile, et praegu jõuavad haiglasse raskes seisus vaktsineerimata eakad või need eakad, kellel on viimasest doosist möödas väga pikk aeg. Suur murekoht on hoonete ventilatsioon – viimane aeg on selle teemaga tegelda.