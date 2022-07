Võrus kadunud vanaproua leiti segadusse sattunult teeservast

Pane kirja mäluprobleemidega inimesele tähtsad kohad (sünnikodu, matkakohad, muud lemmikpaigad või kohad, kus ta sagedamini on käinud). Sellest infost võib politseile otsingute läbiviimisel palju abi olla, samuti ei pruugi kadumise järel pingeolukorras kõik need kohad teile endalegi meenuda.

„Paljud vanurid saavad aru, et nende mälu on halvenenud. See ei ole neile uhkuseasi, nad häbenevad seda ja oskavad ka oma puudusi varjata. Kui politsei saab sellise terviseprobleemiga inimese kohta teate, arvestatakse abivajaja liikumiskiirust ja muid asjaolusid ning saadetakse piirkonda kontrollima patrullid. Suur abi seejuures on olnud jalakäijatest, jalutajatest, autojuhtidest ja teistest, kes ekslevat eakat märgates pole jäänud ükskõikseks, vaid sekkuvad ning teavitavad vajadusel ka politseid. Iga abistav silmapaar loeb,“ ütles Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk.