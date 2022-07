Euro ja dollar on ühetugevused – mida see kaasa toob?

Luminori panga peaökonomist Lenno Uusküla kirjeldab pressiteates, et kätte on jõudnud olukord, kus euro ja dollar maksavad sama palju. „Varasem kallis euro tähendas, et USAst kaupade ostmine ja tellimine oli kohati tunduvalt odavam. Näiteks telliti sealt seetõttu eelkõige tehnikat. Praeguse pea olematu hinnavahe tõttu pole see aga enam otstarbekas,“ ütles Uusküla.