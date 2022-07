VALITSUS JUBA ENNE SÜNDI TÜLIS! Kokk: ahjukütjad vajavad samuti toetust! Kallas: me oleme just saanud kokkuleppe, ettepanek pole julgustav

Avalikkus pole veel näinud, mida kujutab endast uue valitsuse koalitsioonileping. Siiski on teada, et valitsus tõttab inimestele appi energiahüvitistega, mis puudutavad elektrit, gaasi ja kaugkütet. Isamaalase Aivar Koka sõnul tuleks appi söösta ka maapiirkondade koduomanikele, kes sõltuvad küttepuust: „Miks kaugküttel olev pere on rohkem kaitstud kui maapiirkonnas kodu omav pere?! Eesti inimesi ja koduomanikke tuleb kohelda võrdselt!“