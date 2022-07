FOTOD | Kiviõlis said korteris toimunud plahvatuses viga kaks inimest

14. juulil kell 9.54 teatati häirekeskusele, et Ida-Virumaal Kiviõli linnas Soo tänaval oli kortermaja korteris plahvatus ning neljanda korruse aknast on näha suitsu. Kohale saabunud päästjad evakueerisid trepikoja elanikud ja selgitasid, et korteris toimunud plahvatuses sai viga vanemaealine mees ja naine.