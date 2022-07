VIDEO | Kallas küttepuude kompenseerimisest: loodan, et suudame püsida koalitsioonileppes kokkulepitu piires

Küsiti küttepuude kompenseerimise ja kütuseaktsiisi langetamise kohta. Kas see võiks uues valitsuses teemaks tõusta? Kallas ütles, et kokkulepe oli mitte minna edasi plaaniga, mis oleks aktsiise järk-järgult tõstnud. Pikendatakse maksualandust, mis oli mõeldud ajutiseks. „Igasuguseid mõtteid ma loen ka ajakirjandusest huviga,“ kommenteeris Kallas. Kallas ütles, et inimesi toetatakse toimetulekutoetuste ja keskmise pensioni tõusuga ning energiatoetusmeetmetega. Kallas ütles, et ta loodab, et püsitakse koalitsioonilepingu piirides.