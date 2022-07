OTSE | Valitsuse pressikonverentsil annavad aru Kallas ja Pentus-Rosimannus

Kallas ütles, et homseks on kokku kutsutud riigikogu erakorraline istung. Esmaspäeval astub ametisse uus valitsus ja ministrid annavad riigikogus ametivanded. Seni jätkab tööd senine valitsus.

Kallas rääkis, et täna toimuvad uute koalitsioonipartnerite volikogud, et kinnitada ära koalitsioonilepe ja ministrikandidaadid. Homme teeb Kallas riigikogus poliitilise avalduse tagasiastumisest ja küsib uut mandaati.

OEDC on teinud usaldusuuringu, kus Eesti paistab hästi silma: riik on valmis kasutusele võtma innovaatilisi ideid, ütles Kallas. Eestis parandatakse pidevalt neid avalikke teenuseid, millega inimesed rahul pole. Enamik inimesi usub, et riik on valmis uute pandeemiatega toimetulekuks.