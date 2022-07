Kas juhtmeta kõrvaklapid saavad pakkuda kõrget helikvaliteeti? 

Järjest vähem leiab audiokuulamise seadmetelt kõrvaklappide pesa ning üha enam tekib kasutajate taskutesse paar juhtmevabasid kõrvaklappe. Kandjale annavad need vabaduse piiramatult ringi liikuda, ilma et peaks muretsema takerduvate ja ebamugavate juhtmete pärast. Tänapäeval on juba tavaline, et selliseid kõrvaklappe kasutatakse muusika, videote ja podcastide jaoks, aga üha enam ka ka telefonikõnede ja töökoosolekute läbiviimiseks.

„Paraku ei võimalda endiselt paljud turul olevad juhtmeta kõrvaklapid kuulatava muusika rikkalikku tekstuuri täielikult kogeda, olgu siis põhjuseks seadme heliedastusviis, juhtmevaba ülekande põhjustatud helimõjud, erinevate tootjate seadmete häälestuse erinevused või isegi kõrvaklappide valmistamisel kasutatud materjalid,“ toob tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina näiteid teguritest, mis kõik võivad mõjutada kõrvaklappidest tuleva heli kvaliteeti.

Mis on aga olulisimad näitajad juhtmevabade kõrvaklappide puhul, kui eesmärgiks on ikkagi kõrge kvaliteediga heli ja suurepärane kuulamiskogemus?

Üheks võtmenäitajaks on mürasummutustehnoloogia

Juhtmevabasid kõrvaklappe on erinevate funktsioonide poolest viimastel aastatel tohutult arendatud. Välise müra summutamise süsteem on ilmselt üks parimaid funktsioone, mida juhtmeta kõrvaklapid puhtama heli tagamiseks omavad. Kuid siinkohal peab meeles pidama, et kõik kõrvaklappide mudelid ei toeta aktiivset mürasummutust ning seega tuleks peakomplekti valides kontrollida kõrvaklappide tehnilisi andmeid ja ka mürasummutustehnoloogia näitajaid.

„Nutikamad kõrvaklapid suudavad väliseid helisid tuvastades automaatselt valida kasutaja jaoks parima mürasummutusrežiimi. Samas on oluline, et mürasummutusfunktsiooni oleks võimalik ka käsitsi reguleerida, kui avalikus kohas või liikluses olles tekib siiski vajadus ümbritsevaid keskkonnahelisid kuulda,“ selgitab Mishina. Nii näiteks on Huawei FreeBuds Pro 2 kõrvaklappide mudelil dünaamiline ja võimas ANC 2.0 mürasummutusfunktsioon, mille režiime on soovi korral võimalik vahetada ka klapi kerge puudutamise abil.