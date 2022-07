OTSEBLOGI | Selgus valitsuse uus koosseis. Kallas partnerite ministrivalikust: üllatav!

Ajakirjanikele kommenteeris peaminister Kallas, et osad koalitsioonipartnerite ministrikandidaadid tulid tema jaoks üllatusena. „Osad kandidaadid on üllatavad kõigile,“ ütles ta.



Kas Kallas on uute ministritega juba kohtunud? „Ei ole, kuivõrd Isamaa ja sotsiaaldemokraadid otsisid oma kandidaate viimase hetkeni,“ tunnistas Kallas.



Euroopa kontrollikoja liikme lähetamise kohta ütles Kallas, et seda arutatakse veel valitsuses. Kallase sõnul poleks Reformierakonnal kandidaatidest puudust.



Kas Kallas millalgi ka puhkab? Kallas ütles, et ta puhkus peaks hakkama homme, kuid ees on tegusad päevad: riigikogus tuleb olla nii reedel kui ka esmaspäeval. Kuid ehk saab millalgi magada ja midagi lugeda, väljendas peaminister lootust.