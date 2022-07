OTSEBLOGI | Koalitsioonipartnerid avavad kaarte, milline tuleb uus valitsus

„Pean oluliseks, et uus koalitsioon töötaks algusest peale meeskonnana, et erakonnad leiaksid valitsusse tugevad ministrikandidaadid ning erakondade delegatsioone valitsuses juhiksid poliitikud, kellel on pädevus otsustada ja need otsused ka jäävad kehtima. Siis muutub just valitsus kohaks, kus täitevvõim teeb riigivalitsemiseks lõplikke otsuseid,“ sõnas riigipea.