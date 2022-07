OTSEBLOGI | Hommikul pommitati Mõkolajivit. Vene väed on väidetavalt jõudnud Donetskis Siverski linna

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles, et Venemaal „pole julgust lüüasaamist tunnistada“. Üleriigilises televisioonis edastatud pöördumises tögas Zelenskõi Vene sõjaväe ilmset sõltuvust vananevatest relvadest ja nõukogudeaegsest taktikast ning rõhutas, et tema riigi kodanike ühtsus koos Ukraina relvajõudude tugevusega tähendab, et sõja tulemus on "kindel“.