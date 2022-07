Tallinna-Tartu rongid hilinevad, põhjuseks tõsine äpardus valguskaabliga

Lilles selgitas, et kui valguskaabel läbi lõigatakse, on kogu rongiliiklus raskendatud: pöörangud ei lähe ringi ja jaamast ei saa liiklust juhtida. „See oli tõsine rike ja mehaanikud ütlesid kohe, et selle parandamiseks kulub tunde.“

Elroni veebilehele ilmus kella viie ajal teade, et idasuunal on rongiliiklus on taristurikke tõttu häiritud. Kõik Tallinna-Tartu liini rongid hilinevad, näiteks on kirjas, et reis 063 Tartu-Tallinn (18:54 - 20:53) hilineb tervelt 119 minutit.