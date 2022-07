Juhtkiri | Toetus 24aastase habemega „lapse“ eest?

Irooniapuhang, mis puhkes uudise peale, et võimuläbirääkijad otsustasid hakata maksma peretoetust kuni „lapse“ 24aastaseks saamiseni, on märk poliitikute tegemata tööst. Oma ideede avalikkusele söödavaks tegemiseks tuleb vaeva näha, arusaadavalt ja kannatlikult selgitada. Praegu puudub aga isegi lahketel otsustajatel endil ülevaade, kui paljusid peresid see muudatus üleüldse puudutaks.