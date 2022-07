SÕJAKOKKUVÕTE | Vene võimud vahistasid sõjavastase poliitiku

Möödunud laupäeval Tšassiv Jari linna viiekorruselisele kortermajale korraldatud Venemaa raketirünnaku hukkunute arv tõusis 46-le. Nende seas on vähemalt üks laps. Tegu on ohvriterohkeima raketirünnakuga Ukraina kontrollitavatel Donbassi aladel pärast Kramatorski rongijaama pommitamist aprillis. Kolmapäevase seisuga otsisid päästjad endiselt rususid läbi. Ehkki üheksa majaelanikku õnnestus pommitamisele järgnenud päevadel elusalt leida, tunnistasid päästjad The Guardiani reporterile, et edaspidi leiavad nad tõenäoliselt vaid laipu.