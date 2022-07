Hilisõhtused rahvakogunemised: äraviskamisele määratud toit jagatakse Tartu turuhoone juures laiali

„Kui õhtul helistatakse, et meil on täna räigelt toitu üle, siis me kutsume inimesed kokku ning korraldame avaliku ja õiglase toidujagamise. See on küll hilja, umbes kell 11, sest poed on kella kümneni lahti ja me saame kraami kätte alles pärast seda. Aga väga palju inimesi jõuab kohale, järelikult süsteem toimib,“ selgitab Annaliis Täheväli, miks mõnel hilisõhtul koguneb Tartu turuhoone kõrvale platsile kenake hulk inimesi toitu laiali tassima.