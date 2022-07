„Ühtki fašisti ma ei näinudki!“

Karjalast pärit Oleg sõnab Deutsche Welle reporterile, et uskus televiisorist nähtud uudiseid ning arvas, et läheb ukrainlastele appi. Et seal on natsionalistid, kes tapavad ja piinavad omaenda rahvast. Harkivi kanti sattudes ei kohanud ta aga ühtki sellist pahalast. Pahurad külaelanikud ütlesid hoopis, et mingu tagasi, mis te siit tahate. Artjom lisab, et Kremli sõdurid varastasid tsiviilelanikelt ja mõrvasid neid.