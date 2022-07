MIKS OMETI? Peretoetust makstakse ka kodust lahkunud ja töötavate laste eest

Koalitsioonikõnelustel kokku lepitud peretoetuste eelnõu pealtnäha kõige kummalisem külg on, et peretoetuse maksmisel lähevad lapsed arvesse kuni 24aastaseks saamiseni. Isegi juhulm kui nad ise tööl käivad. Isamaalane Priit Sibul põhjendab, et tegemist ongi preemiaga lasterikastele peredele, mille eesmärgiks tõsta Eesti iivet. Sisuliselt võib Sibula põhjendustest tõmmata paralleele ühe Reformierakonna 2003. aasta otsusega.