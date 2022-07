Ninja covid niidab Euroopas! Irja Lutsar: mina neljandate doosidega ei viivitaks

Nii prognoosimudelid kui ka reaalne statistika kinnitavad, et nakatumised on tõusuteel ja ka Eestis on koroona viies laine kohale jõudnud. Liialt järsku tõusu pole veel olnud, kuid Euroopas ja Ameerikas möllav ninja covid ehk BA.5 on senistest tüvedest kõige nakkavam ja võib tuua kaasa kiirelt väga laialdase haigestumislaine. Viroloogia professor Irja Lutsar ei venitaks seega riskirühmadele neljandate dooside manustamisega: „Minu kõhutunne ütleb, et neid tuleks hakata tegema kohe!”