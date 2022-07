TURVAMEHE TAPJA VERINE ELU: jõlgub mööda ühiselamuid, laibad taga

2013. aasta juuni keskpaik, Tallinna äärelinn. Puhangu tänaval asuva ühiselamu ees teeb suitsu vähese haridusega töötu Aleksei. Ta on joonud juba mitmendat päeva jutti. Kui kaua täpselt, ta ei tea. Küll aga on tal tugev pohmell, mistõttu on tal suur soov enesetunde parandamiseks miskit kangemat peale juua.