SUVEPIDUDE MURE! Elujõus noored mehed hüppavad ennast ratastooli: „Mingi alkoholikoguse juures kaovad piirid ära.“

„Kui õhtu on veel noor, siis vaatavad kõik, et varvast vastu kivi ära ei lööks. Kui öö kätte jõuab, siis hüpatakse juba pea ees saunast vette. Võib-olla ka olenemata sellest, et päevavalguses veel nähti, et seal vee all on kivid. Öösel on see juba unustatud,“ kirjeldab suvepidude murekohta – pea ees madalasse vette invaliidiks hüppamist – elukutseline päästja Tarmo Klooster.