FOTOD | Ukraina päästjad saavad metsatulekahjude kustutamiseks kaks tuletõrjeautot

Kaks seni Raplamaa vabatahtlike päästjate kasutuses olnud masinat on ehitatud spetsiaalselt just metsatulekahjude kustutamiseks. Et aga tühjast autost on sama palju kasu kui ilma ravimiteta kiirabimasinast, siis lisas Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit (EMPL) neisse ka varustuse – viis uut Husqvarna mootorsaagi, kiivrid, labidad, saagidele vajaliku kütuse ja õli jm. Masinad ja varustus lähevad Ukraina ühe metsarikkama piirkonna, Žõtomõri oblasti päästjate kasutusse.