Toomas Alatalu | Kaja Kallase valitsuse ebaproportsionaalsus ja põhiseaduse vaim

Reakodanikule arusaamatu poolvalitsuse võimul püsimine saab siiski otsa, sest uus koalitsioonivalitsus on koos ja peaminister on teatanud oma valmisolekust tagasi astuda. Riigi president ja juhtivad juristid eesotsas õiguskantsleriga on kinnitanud, et kõik viimastel nädalatel toimunu vastab põhiseaduse vaimule.