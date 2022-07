MALEV ON AEGUMATU! Kuidas veetsid noored oma suve kümneid aastaid tagasi?

Umbes viiskümmend aastat tagasi käisid noored suviti venemeelses pioneerilaagris, kus üks vahetus kestis kolm nädalat. Palju toimus mänge ning iga päev oli sisustatud. „Lisaks kõigele toimusid ka nii-öelda loengud, et meile venemeelsust pähe määrida, kuid ilmselgelt jooksis nii noortel see jutt mööda külge alla,“ räägib pioneerilaagris käinud 73aastane proua. „ Mäletan, et mulle üldse ei meeldinud seal olla ning nutsin palju,“ räägib ta „Pärast kui keegi küsis, miks ma nutan, ajasin selle ühe vene poisi kaela, öeldes, et too kiusab mind.“