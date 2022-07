OTSEBLOGI | Ukraina ja Venemaa esindajad kohtuvad Türgis

Väidetavalt hukkus üks kollaborandist linnapea. Veliki Burluki linnakest juhtima määratud kremlimeelne ametnik Jevgeni Junakov sai surma autopommiplahvatuses. Okupandid süüdistavad Ukraina luuret ja sabotööre. Esmaspäeval pääses napilt tulistaja kuulide eest Kremli poolt Melitopoli meeriks määratud Andrei Siguta.

Ida-UkrainasTšassiv Jari linna viiekorruselisele kortermajale korraldatud Venemaa raketirünnakus hukkunute arv tõusis vähemalt 45ni. Laupäevane raketirünnak hävitas Donetski oblastis viiekorruselise hoone ja kahjustas veel mitut hoonet. Üheksa inimest saadi päästeoperatsiooni jätkudes elusalt välja.

Väidetavalt hukkus Venemaa poolt okupeeritud Hersonis Nova Kahhovka linna suure laskemoonalao plahvatuses vähemalt seitse inimest.

Vastuseks Nova Kahhovka plahvatusele tulistas Venemaa öösel Donetski oblastis asuvat Bahmuti linna.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles, et Venemaal „pole julgust lüüasaamist tunnistada“. Üleriigilises televisioonis edastatud pöördumises tögas Zelenskõi Vene sõjaväe ilmset sõltuvust vananevatest relvadest ja nõukogudeaegsest taktikast ning rõhutas, et tema riigi kodanike ühtsus koos Ukraina relvajõudude tugevusega tähendab, et sõja tulemus on "kindel“.

USA teatas teisipäeval, et saadab Ukrainale täiendavalt 1,7 miljardit dollarit majandusabi, et rahastada „olulisi teenuseid“. Euroopa välisministrid kiitsid esmaspäeva hilisõhtul heaks ühe miljardi euro suuruse abi, mis on esimene osamakse mais kokkulepitud 9 miljardi eurosest päästepaketist.

Venemaa president Vladimir Putin külastab järgmisel nädalal Teherani, et pidada läbirääkimisi Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğaniga.

Ukraina, Venemaa ja Türgi sõjaväedelegatsioonid kohtuvad kolmapäeval Istanbulis ÜRO ametnikega, et arutada võimalikku kokkulepet Ukraina teravilja ohutu ekspordi taastamiseks Musta mere sadamast Odesast.

ÜRO inimõiguste büroo (OHCHR) teatas teisipäeval, et pärast Venemaa sissetungi 24. veebruaril on Ukrainas hukkunud üle 5000 tsiviilisiku, lisades, et tegelik ohvrite arv on tõenäoliselt palju suurem.

Euroopa Liit on seni külmutanud 13,8 miljardi euro väärtuses Venemaa oligarhide varasd, ütles EL-i kõrgeim justiitsametnik teisipäeval.

Venemaa on väitnud, et on viimase kolme nädala jooksul tapnud märkimisväärse hulga Ukrainas võidelnud välismaiseid palgasõdureid.