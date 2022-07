Jaanus Riimets | Raske talv ja toetused

Kas on ikka tark tegu sellises olukorras raha veelgi juurde jagada ja eriti sel moel, et kõigile andes. Muidugi võib ütelda, et energia- ja eluasemekulud on iga pere sundkulud ja kui riik ei suuda neid ohjes hoida, siis ta peaks rakendama kompensatsioonimehhanisme. Poliitiliselt on selline mõtteviis mõistetav, majanduslikult aga mitte. Me elasime pool sajandit doteeritavas majandussüsteemis, kus tegelikult eriti keegi ei teadnud, mis kui palju maksab.