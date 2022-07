Juhtkiri | Omastehooldusreformi on kaua oodatud

Lisaks on see füüsiliselt raske, kurnab ka vaimu ega jäta piisavalt aega ja jõudu pere ülalpidamiseks raha teenida. Nii võivad teenimatult kannatada teised pereliikmed, eelkõige lapsed. Hooldatavaile endile on see ennekõike aga väärikuse küsimus, sest perele koormaks jääda ei taha keegi, kuid keskmine pension ei katnud seni ligilähedaseltki hooldekodu kulusid.

Nüüd on peamine, et täpsemate reeglite paikapanekul ei hakkaks domineerima hüvitamist välistavad asjaolud, sest saatan peitub tihtipeale just detailides. Kui keskmine vanaduspension on praegu 595 eurot ning keskmine hooldekodukoht maksab 1000 eurot, siis riigi raha ootel on hooldekodudel teenusehindade tõstmise isu kerge tekkima. Arvata võib, et riik ei hüvita automaatselt kallite hooldekodude hinnavahet. Aga kui odavamatesse hooldusasutustesse vabu kohti ei jätku, siis on pered vana probleemi juures tagasi – kui riik maksab kallimate puhul vaid osaliselt, järelikult tuleb puudujääv summa ikkagi perel endal leida. Või näiteks ei hüvita riik kodulähedase hooldekodu hinnavahet, vaid on Tallinna inimese puhul nõus maksma kinni üksnes riigi teises otsas asuva kõige odavama hooldekodu koha.