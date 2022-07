SÕJAKOKKUVÕTE | Ukrainlased korraldavad moonalaosaluuti

Mitmel pool okupantide tagalas toimuvad üha sagedamini uhked tulevärgid, kui tasapisi üha täieneva Lääne arsenaliga ukrainlased võtavad sihikule vaenlase moonaladusid. Üks selline saluut toimus esmaspäeva õhtul Nova Kahhovkas, mis asub umbes 56 kilomeetri kaugusel Musta mere äärsest sadamalinnast Hersonist, mis on samuti Vene vägede okupeeritud. Löögi täpsus viitas sellele, et Ukraina väed kasutasid piirkonna tabamiseks USA tarnitud mitmekordset liikuvat raketisüsteemi HIMARS, vahendab Associated Press. Hävis ka Venemaa laskemoonaladu Tokmakis. BBC andmetel on viimase kahe nädala jooksul iga päev aset leidnud vähemalt üks juhtum, kus Ukraina kasutab HIMARSi Venemaa laskemoonavarude hävitamiseks.