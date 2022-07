Tõnis Lukas koolide eestikeelseks muutmisest: „Me ei alusta ju nullist.“

Peagi uue valitsuse moodustavad kolm erakonda – Reformierakond, sotsiaaldemokraadid ja Isamaa – leppisid kokku, et alates 2024. aastast läheb eesti õppekeelele üle alusharidus ehk lasteaiad ning üldhariduses 1. ja 4. klass. Selge on see, et kõikides vene õppekeelega koolides pole kohe võtta õpetajaid, kes suudaksid eesti keeles õpetada, kuid samal ajal saaksid aru vene keelest. See oli just sotside peamine argument, kes valitsusliidu läbirääkimistel nii peatsele tähtajale vastu vaidlesid.