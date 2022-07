FOTOD JA VIDEOD | Lõuna-Eestit rappis võimas keeristorm

Videod on filmitud 16.30 ajal Maaritsa ja Kambja vahel. Sama koha lähedal on tulevase Rally Estonia neljanda ja kaheksanda kiiruskatse start, ütles pealtnägija.

Kolmapäeva öösel on äike koos tugeva saju ning tuulepuhangutega Lääne-Eesti kohal. Päeval on valdavas Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Saartel ja läänerannikul on pilvisem ning sajab hoovihma, võib äikest olla. Tuul pöördub lõunakaarde ja ulatub 3-9, pärastlõunal puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on 21..25, saartel ja kohati läänerannikul 18..20 °C.