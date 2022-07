FOTOD JA VIDEOD | Keeristorm hävitas Tartumaal elumaja: šokis ema helistas ja nuttis, et tal pole enam kodu...

„Nad on kiirabi poolt üle vaadatud, vererõhud olid kõrged, said rohud. Nad on šokis. See on nende kodu, mis on nüüd hävinenud,“ räägib teisipäeva õhtupoolikul Kambja valda tabanud keeristormis elukoha kaotanud paari tütar Helina.