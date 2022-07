Hiiumaa ja Saaremaa rannikutel avastati tundmatu aine reostus

Keskkonnaameti Hiiumaa järelevalvebüroo juht Marek Põld ütles, et kontrollkäikudel on leitud hallika kleepuva aine reostust Kõpu poolsaare põhjarannikul Ristna otsast kuni Palli rannani; vähesel määral ka poolsaare lõunaküljel RMK Kaleste puhkeala rannast.

„Rannal tasub olla tähelepanelik, sest hallikad klombid kleepuvad ja määrivad tugevalt, ning seep või nõudepesuvahend selle vastu hästi ei aita,“ hoiatas Keskkonnaameti Hiiumaa järelevalvebüroo juht. „Ainest on võetud proovid, mis on saadetud laborisse ja tulemusi võib oodata mõne päeva pärast. Praegu on keeruline arvata, millega võiks tegu olla, kuid igal juhul tasub hoiduda kokkupuutest selle ainega,“ soovitas Marek Põld.