Heljo Pikhof | Omastehooldajad saavad viimaks hõlpu

Värske koalitsioonilepe näeb ette, et tulevast aastast jõustub omastehoolduse reform. Hooldekodu koht saab eakale inimesele kättesaadavaks, sõltumata tema enda ja tema omaste rahalistest võimalustest. Riik hüvitab neile, kelle ainus lahendus toimetulekuks on hooldekodu - elu, selle osa kohamaksumusest, mis inimesel oma pensionist puudu jääb. Jutt ei käi muidugi puhkekodust, vaid ikka hooldekodust – kui inimesele on antud hinnang, et ka mõningase kõrvalise abiga ta omas kodus enam hakkama ei saa ja vajab ööpäev läbi järelevalvet.