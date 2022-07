VIDEO | Marje Josing: tarbija kindlustunne on langenud

Eesti Konjunktuuriinstituudi ekspertide juunikuu hinnangutest nähtub, et Eesti majanduse hetkeolukord on rahuldav, kuid võrreldes märtsiga oluliselt halvenenud. Ka eelseisval 6 kuul on veebruaris alanud sõja tõttu oodata majanduse jahtumist. Majanduskliimaindeks langes enam kui 15 punkti võrra ja on nüüd -49.8 punkti. Eesti ettevõttejuhtide ja tarbijate hinnanguid ühendav majandususaldusindeks oli juunis 92,6 punkti, mis on 8 punkti alla märtsi hinnangu ja alla pikaajalise keskmise.

„Olukord on hea, eksport toimub, maksud laekuvad. Kuue kuu prognoosi vaadates selgub aga, et olukord jaheneb," selgitab Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing. Väheneb eratarbimine ja investeeringud jäävad väiksemaks.

„Tarbija kindlustunne on langenud. Tarbija on Eesti majanduse suhtes pessimistlik. OIle ühtegi gruppi, mille kindlustunne oleks positiivne,“ rääkis Josing uuringut tutvustades. „Päris palju on inimesi, kes kasutavad varasemaid sääste, et praeguse inflatsiooniga hakkama saada.“

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul prognoositi olukorra halvenemist ka juba eelmisel vaatlusel, kuid värsked andmed näitavad, et kardeti hullemat ning Eesti majandus on keerulise olukorraga toime tulnud. „Sõda Ukrainas algas esimese kvartali keskel, mis tähendab, et selle mõjud kajastuvad meie majanduses veel mõnda aega. Eri sanktsioonid jõustuvad järk-järgult, mistõttu järgmiselt kuudel on näha negatiivsete mõjude kasvu. Kuigi majanduskliima jaheneb, näitab värske statistika, et Eesti majandus jätkab kasvamist, samuti kasvavad nii eratarbimine kui tööstustoodang, seda küll käsikäes tarbijahindade tõusuga,“ selgitas Sutt.

Ekspertide ootused nii investeeringute kui ka eratarbimise arenguväljavaadete osas järgmisel 6 kuul on küllaltki pessimistlikud, kuid siiski vähemal määral kui märtsis. Väliskaubanduse arenguväljavaated on mõõdukalt pessimistlikud: nii ekspordimahu (-17 punkti) kui impordi osas oodatakse langust (-25 punkti). Võrdluseks märtsikuised tulemused vastavalt -46 punkti ja +30 punkti. Tööstusvaldkonnas püsib kindlustunde baromeeter plusspoolel, kuid oodatakse nii toodangu mahu kui eksporttellimuste kasvu aeglustumist. Tööstusettevõtete jaoks on põhiliseks takistuseks tootmise kasvatamisel materjali, seadmete ning tööjõu puudus. Toodangu müügihinnad tõusevad peaaegu kõigis tööstusharudes.

Eesti majanduse suurimaks probleemiks endiselt oskustööjõu puudus. Võrreldes aastataguse olukorraga on keerulise rahvusvahelise olukorra tõttu oluliselt ebasoodsamaks muutunud keskkond välisinvestoritele, probleemina tuuakse esile ka suurenenud poliitilist ebastabiilsust. „Uus koalitsioon on kokku lepitud ning NATO laienemine Soome ja Rootsi lisab kogu piirkonnale turvalisust. Olen vestelnud mitmete investoritega, kelle huvi on jätkuv Eestisse investeerida ning siitkaudu Euroopa turule siseneda,“ lisas Sutt.