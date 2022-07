OTSE | Marje Josing: tarbija kindlustunne on langenud

"Olukord on hea, eksport toimub, maksud laekuvad. Kuue kuu prognoosi vaadates selgub aga, et olukord jaheneb," sõnas Josing. Väheneb eratarbimine ja investeeringud jäävad väiksemaks.

„91% majandusteadlastest arvas, et majandus on kuue kuu pärast halvem,“ tõdes Josing.

„Tarbija kindlustunne on langenud. Tarbija on Eesti majanduse suhtes pessimistlik. OIle ühtegi gruppi, mille kindlustunne oleks positiivne,“ rääkis Josing. „Päris palju on inimesi, kes kasutavad varasemaid sääste, et praeguse inflatsiooniga hakkama saada.“