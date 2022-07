KÕIGE ÕNNELIKUM KÄSI: üle tuhande loosi võitnud Janne panustab järjepidevusele

Tallinnas klienditeenindajana töötav Janne Kaju on viimase kaheksa aasta jooksul võitnud kümnete tuhandete eurode väärtuses Facebooki ja Instagrami tarbijamänge ning loose. Tänu õnnelikule käele on naise külmkapp pidevalt head paremat täis, tasuta iluteenused ning elamused, mida niisama endale lubada ei raatsikski. Mis on Janne võiduvalemiks ning kas naisel veab ka lotos nõnda sageli?