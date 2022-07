ÕL VIDEO | Matsu pannud tõukeratturid ummistavad haiglad. Puusaoperatsiooni ootav pensionär: „Pean ka siis nina täis võtma ja kolakat panema?!"

Hanno Dolgov ei ole papist poiss. 72aastane nõmmekas on elu jooksul saanud tunda nii Siberi teraskülma kui ka 1986. aasta Tšornobõli katastroofi järelmeid. Tšornobõli külje all asuvasse Prõpjati linna toimetas Hanno puhastusvahendeid ning see andis talle piisava radiatsioonikihi, et hiljem Moskva ringteel kontrollis prõgisesid kiirgusmõõtjad, kontrollijatest miilitsad isekeskis jutustamas, et Hannoga on kõik.