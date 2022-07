MA EI SUUTNUD IKKA VEEL ENNAST KAITSTA! Ahistamist mitmel korral kogenud neiu: „Endiselt löövad need olukorrad mu tummaks ja tardun nagu hirv autotulede ees.“

„Poiste arusaam heast peost oli see, et kordamööda krahmasid nad kas minu või sõbranna enda haardesse. Vastavalt sellele, kumma parajasti kätte said. Nad hoidsid meid kinni, käperdasid, kust iganes heaks arvasid, lakkusid ja lutsutasid ebasobivaid kohti!“ meenutab 28aastane Kati oma esimest ahistamiskogemust juba väga noores eas. Laksud kannikatele ja keele kurku ajamine…Ahistamisest räägitakse avalikult rohkem, kuid paraku see mehi ei peata. Mida tunneb ohver ning kuidas peaks ta ennast tulevikus kaitsma?