FOTO | NASA avaldas Webbi teleskoobi üliterava pildi 13 miljardi aasta tagusest kosmosest

Väidetavalt on see pilt universumi seni sügavaim ja üksikasjalikum infrapunavaade, mis sisaldab galaktikate valgust, millel on meieni jõudmiseks kulunud miljardeid aastaid.

„Ja muide, me läheme ajas kaugemale tagasi, sest see on alles esimene pilt. Need ulatuvad umbes 13 ja pool miljardit aastat tagasi. Kuna me teame, et universum on 13,8 miljardit aastat vana, siis me läheme peaaegu universumi algusesse tagasi,“ lisas ta.