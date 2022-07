VÄRVIKAS GALERII | Eestlanna Torontos käis vaatamas Pride'i paraadi: usklikud palusid Jumalalt pidulistele lunastust

Paraad algas üsna õigeaegselt, kuid vahepeal esines pikemaid pause, kui tänavad jäid marssijatest tühjaks ja inimesed näisid pisut nõutud. See venitas kogu ürituse väga pikaks, nii et pealtvaatajate read hõrenesid ning nad astusid ka ise kõnniteedelt teele ja seisid osavõtjatele väga lähedal. See jättis üsna korralageda mulje. Eestlane ei kujutaks sellist olukorda laulupeo marsil ajal küll ette. Pealtvaatajate seas olid ka mõned usklikud inimesed, kes palusid paraadil marssijatele lunastust, et Jumal saaks neid enda rüppe võtta. Korda hoidis kahe poole vahel politsei ja seetõttu möödus olukord õnneks vahejuhtumiteta.