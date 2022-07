Shinzo Abe tapja tahtis oma emale kätte maksta

Et toimunu tausta – niivõrd, kui seda üldse on võimalik mõista – veidi selgitada, peame rääkima Lõuna-Korea ususektist Ühinemiskirik. Selle asutas 1954. aastal ekstsentrikust ärimees Sun Myung Moon, keda praeguseks enam meie seas ei ole. Moon (kelle järgi kutsutakse tema jüngreid muunideks) kuulutas end ainsaks eales eksisteerinud messiaseks ning teda ja tema naist pidasid järgijad „Tõeliseks Isaks ja Emaks“. Põhja-Koreas sündinud tulevane messias pöördus lapseeas ristiusku ning läks sünnimaal noore mehena ka mõneks aastaks sunnitööle, kuni ameeriklased 1950ndal aastal vangilaagri vabastasid. Tema kirik tegeleb aktiivselt ka äriga ning sel on poliitilist mõju nii kodumaal kui mujalgi, sealhulgas Jaapanis. Kui lugeja on kunagi näinud kummastavaid videoid või fotosid Korea massipulmadest, kus korraga pannakse paari sadu mehi ja naisi, siis need on just nimelt Ühinemiskiriku üritused. Tuleb siiski märkida, et enamikul juhtudel pole tegu õiguslikult siduva abielutseremooniaga. Paljud pruutpaarid on juba abiellunud ning soovivad massiüritusest kas religioossel põhjusel või ehk lihtsalt kogemuse enda pärast osa võtta. Need, kes on veel vallalised, peavad ametlikult allkirja andma oma kodukoha perekonnaseisuametis.