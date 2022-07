Juhtkiri | Isamaa vanad trikid uues valitsuses

Arvestades, et Kaja Kallasele selline olukord ei meeldinud juba eelmise valitsuse ajal, mil samas eemalseisja rollis oli tollane valitsuspartner Jüri Ratas, siis seda imelikum, et Kallas lubab olukorra kordumist ka uues valitsuses. Sisuliselt on Seeder valitsuse mittekoosseisuline minister, seega Isamaal on võimuliidus kuus häält oravate ja sotside viie vastu ning võimalused vastandumiseks enam kui head.

Üllatav on seegi, et kuigi Kallasele küttekulude hüvitamisel kommunism ei meeldinud, siis võimuliidus jagati portfellid ikkagi kommunistliku võrdsuse põhimõttel. Nii on riigikogus üheksa kohta omavatel sotsidel sama palju ministrikohti kui 34 kohta omavail oravail. Sisuliselt aitab Kallas sel moel sotsidel ja Isamaal teha valimiskampaaniat, sest arvukas esindatus valitsuses võimaldab väikepartnereil rohkem pildil olla ja tasuta reklaami saada. Võibolla on oravate arvestus selles, et tume talv ja kiire inflatsioon suunavad rahva pahameele majandusministri vastu, sestap ongi see raske portfell jäetud sotsidele.