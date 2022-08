ELU VIIMASED TUNNID KODUPÕRANDAL ABI OODATES: kodus kukkudes sureb rohkem inimesi kui tules ja vees kokku

„Ise olen omadega hädas, ja siis veel teist aidata – see on väga raske. Ma ei jõua tõsta teda enam,“ räägib abikaasat hooldav vanaproua, kelle suurimaks peavaluks on mehe kukkumised. Kuigi möödunud aastal kulus kukkunute tohterdamisele 17,6 miljonit eurot, siis kukkumiste ennetamisse panustab riik null eurot – ja nii juba aastaid.