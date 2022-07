SUUR MUUTUS: hooldekodukoha saab tulevikus pensioni eest. 92aastase ämma abistaja: sain tõstmisest seljanärvipõletiku, aga hooldekodu ei jõua maksta

Omastehooldajatele juba kümme aastat Hiiumaal kogemusrühma korraldanud Raili Mägi lausub, et pidi uudist hooldekodukoha võimaldamisest pensioni eest – loodava koalitsiooni ühest põhiideest – lugema mitu korda. See tundus lihtsalt liiga hea, et tõsi olla.