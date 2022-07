NINANIPS KAJA KALLASELE? Helir-Valdor Seeder loobub taaskord ministriportfellist

Helir-Valdor Seederi sõnul näitab portfellide jaotus loodavas koalitsioonis head tasakaalu. Tasakaal on siiski paigast ära sellega, et Seeder ise valitsusse ei lähe ehk valitsus peab oma äkkotsuste ja -kompromisside puhul rääkima ka Seedriga, rääkimata üldisest kabinetitööst. Seega on Isamaal Seedri näol põhimõtteliselt üks lisahääl valitsuses.