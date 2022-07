ÜLLATUSMINISTRID! Mitu portfelli on juba jagatud. Uude valitsusse tuuakse ka poliitikaväliseid eksperte

Praeguseks on selge, millist ministeeriumi hakkavad juhtima uued nimed valitsuses nagu näiteks Lauri Läänemets (SDE), Riina Sikkut (SDE) ja Tõnis Lukas (Isamaa). Reformierakonna ministrid on suures osas paigas, õhus on vaid üks küsimärk - kas tuua valitsusse laiemale avalikkusele täiesti tundmatu nimi? Ilmselt üllatavad valikutega ka sotsid, sooviga anda portfellid oma valdkonna spetsialistidele. Aga mida teeb ministrivalikutega Isamaa, et riigikogus ei suureneks tulevase Parempoolsete partei mõjuvõim?