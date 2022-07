NAUDI IIDSEID VANNIMÕNUSID! Jaapanistiilis FURO tippklassi terrassivannid tervendavad nii keha kui vaimu

Terrassivann FURO on ehtne koduspaa, mille iidne jaapani disain ja luksuslik välimus mõjub terrassil, tagaaias või sauna eesruumis. See on nagu hindamatu juveel, millelt ei saa silmi!

Ettevõtte soov on olnud alati pakkuda head ja luksusliku tunnet võimalikult paljudele inimestele korraga. FURO oma olemuselt on säästlik, mõnus, tervislik ja sellest võivad saada mõnu koguni mitu inimest korraga. Antud terrassivann on täpselt nii suur, et mahutada ära terve pere ja lisaks jagada seda oma lähedaste sõpradega.

Foto: Lingalaid

Lingalaiu terrassivannide puhul on siseosas kasutatud kompromissitult kõrgeima kvaliteedi ja spetsiaalse pinnakattega klaasplasti. Et tegemist oleks toote nimele kohaselt kuuma vanniga, on meistrite kätte usaldatud professionaalsed ja võimsad ahjud.

FURO on kõige säästlikum igapäevane viis reisida pere ja sõpradega Jaapanisse iidseid vanni mõnusi nautima. FURO ei ole lihtsalt terrassivann ,vaid on iidne rituaal, mis tervendab keha ja vaimu, tuues kõige luksuslikumal viisil kokku inimesi, et seda kõike koos nautida. Terrassivann pakub head tunnet aastaringselt — nii soojal suvel kui kargel talvel.

Terrassivannis mõnulemine maandab stressitaset, mõjub hästi südamele ning leevendab seljavalu. Tippmodelli Agne Vaheri jaoks on terrassivann tema elu tavapärane osa – mõnikord naudib ta veemõnusid isegi kolm tundi korraga. „Peale pikki töiseid päevi tekitab terrassivann hea enesetunde ja kvaliteetsema une!“ kiidab Agne ning lisab: „Samuti on peale trenni lõõgastus lihastele väga hea ning plussiks seegi, et väikesel viisil kalorite kulutus jätkub.“